السياحة تدرس سبل ترميم المباني التاريخية

بحثت هيئة السياحة في حكومة الوفاق مع سفير المجر في ليبيا إمكانية الاستفادة من تجربة المجر في مجال ترميم المدن والمباني والصروح التاريخية، وتبادل زيارات الخبراء المتخصصين في مجالات صون المواقع التاريخية، وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في مجال حفظ وإدارة المدن التاريخية.

جاء ذلك خلال اجتماع جمع رئيس الهيئة ” خيضر بشير مالك” مع سفير المجر في ليبيا “جوزيف توت” ورئيس جهاز المدن التاريخية ومدير إدارة المشروعات والاستثمار السياحي بالهيئة.

تطرق المجتمعون إلى بحث مجالات التعاون في المجال السياحي، وإقامة مشاريع مشتركة بين المستثمرين الليبيين والمجريين والاستفادة من خبرة المجر في مجال السياحة، باعتبارها إحدى الوجهات السياحية الصاعدة في أوروبا.

وقدم رئيس الهيئة العامة للسياحة مقترحا للتعاون بين ليبيا والمجر، يتعلق بتبادل المعلومات والدراسات في مجالات التخطيط والإحصاء والترويج والتسويق السياحي، والتشريعات والقوانين السياحية، والتصنيفات الفندقية، والتعاون في مجال التدريب وتأهيل القوى البشرية العاملة في مجال السياحة.

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