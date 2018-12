المتوسط:

أفاد مدير الشؤون الإدارية والمالية في إدارة مطار بنينا الدولي أسامة بن منصور، باستئناف كافة رحلات شركة الخطوط الجوية الليبية من وإلى مطار بنينا الدولي .

وأشار بن منصور، إلى أن حركة الملاحة الجوية ستستأنف اعتبارا من الساعة 24:00 هذا اليوم، لافتًا إلى أن الرحلات التي ستطلق هي عمان والاسكندرية وتونس واسطنبول.

من جهته، كشف المتحدث باسم الخطوط الجوية الليبية، محمد قنيوة، أن الشركة اضطرت لوقف رحلاتها من مطار بنينا في بنغازي بعد كشف خلل فني في طائراتها التي كانت قيد الخدمة.

The post إدارة «مطار بنينا الدولي»: استئناف حركة الملاحة الجوية اليوم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية