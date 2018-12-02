218 تستعرض أسماء المرشحين للرئاسي المصغر

تحصلت 218 على آخر المعلومات بشأن الأسماء التي ستشغر عضوية المجلس الرئاسي المصغر عن المناطق الثلاث الجنوبية والشرقية والغربية بعد مناقشات دارت بين أعضاء مجلس النواب والأعلى للدولة:

في المنطقة الغربية تنافس على العضوية كل من عضوي الأعلى للدولة أبولقاسم قزيط عن مدينة مصراتة والعجيلي أبوسديل عن القره بولي، ويعد الأخير هو الأقرب للترشح بعد أن وقع له أكثر من 40% من أعضاء المنطقة الغربية.

وتشير معلومات إلى أن عدة أوساط في مدينة مصراتة رفضت أن يكون للمدينة موقع في الرئاسي ساعية في ذات الوقت إلى أن يكون لها موقع في الحكومة المنفصلة.

اقتصرت المنافسة في المنطقة الشرقية على عضوية المجلس بين عقيلة صالح ونور الدين المنفي، لتجتمع بعد ذلك أصوات أعضاء كلا المجلسين على عقيلة صالح في مجلس النواب فيما تقدم عليه المنفي في مجلس الدولة .

أما المرشح عن المنطقة الجنوبية رئيس الحكومة الأسبق علي زيدان وبحسب معلومات تحصلت عليها 218 فإنه يتحدث لشخوص داخل الأوساط السياسية بأنه قد تحصل على أغلبية من الأصوات التي ترشحه لعضوية المجلس الرئاسي

إلا أن مصادر لــ218 شككت أن يكون علي زيدان قد تحصل على هذه الأصوات التي تضمن له ترشحه للرئاسي المصغر وأنها مجرد دعاية منه جاءت بدافع الترويج لنفسه في الوصول مجددا إلى كرسي السلطة.

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