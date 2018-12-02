بنغازي ..المدينة الغارقة تثير سخط سكانها

أخبار ليبيا24- خاص

من “هاشتاق إلى هاشتاق” ينتقل اسم بنغازي عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، واليوم احتلت صورها رواجاً شائعاً عبر صفحات النشطاء من سكان المدينة بعنوان “بنغازي غرقت”.

صباح الثاني من شهر ديسمبر، استيقظ سكان بنغازي على أمطار الخير التي أغرقت شوارعها دون استثناء فلم يسلم الموظفين الذاهبين إلى أعمالهم من غرق سياراتهم في الشوارع الرئيسية ، وكذلك أطفال المدارس الذين اختلطت ملابسهم بمياه الأمطار ومخلفات القمامة الموجودة بالقرب من مدارسهم.

بنغازي التي لم تبتعد عن “هاشتاقات” نشطاء التواصل الاجتماعي منذ 7 سنوات ، سواء انتقاداً للمسؤولين أو مشاكل اجتماعية أو مواضيع عامة كان آخرها مقتل الدولفين الذي وجد في بحيرة تيبستي منذ أكثر من أسبوع.

أهالي المدينة انتقدوا عميد البلدية والحكومة المؤقتة على إهمال البنية التحتية للمدينة بطرق ساخرة وأخرى ساخطة، الأمر الذي تسبب في انسداد الشوارع الرئيسية وتعطيل في حركة السير داخل المدينة لعدة ساعات.

من جهتها، دافعت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي مكتب خدمات وسط بنغازي ، عن مجهوداتها المبذولة في تنظيف قنوات تصريف مياه الأمطار بشكل شهري سنوياً .

وأخلت الشركة عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي ، مسؤوليتها عن انجراف الأتربة والقمامة الموجودة بجانب الأرصفة والتي تسببت في انسداد شبكات الصرف الصحي في المدينة ، ناهيك عن تأثيرها على الشكل الجمالي للمدينة، مؤكدةً أنها تقوم بأعمال ليست من اختصاصها كتنظيف القمامة التي تؤدي إلى انسداد قنوات الصرف الصحي.

من جهة أخرى، التزم المجلس التيسيري لبلدية بنغازي الصمت اتجاه ما حل في مدينة بنغازي من انتقاد أهالي المدينة له بسبب غرق الشوارع وارتباك حركة السير وتعطيلها لساعات، ولم يصدر أي تصريح بالخصوص، وهذه لا تعتبر المرة الأولى لغرق مدينة بنغازي من مياه الأمطار، إذ أنها تغرق سنويا في فصل الشتاء ولكن تختلف باختلاف كمية الأمطار التي تشهدها المدينة.

هذا وأعلن قطاع التعليم بنغازي عبر مكتب إعلامه يومي – الاثنين والثلاثاء عطلة رسمية في جميع المؤسسات التعليمية، نتيجة الأحوال الجوية

وفي ذات السياق، اشتكى عديد المواطنين هذا اليوم من تعطلهم نتيجة شبه توقف حركة السير في أغلب الطرقات السريعة، وعلق بعضهم أن الأعمال في بنغازي قد تتوقف خلال فصل الشتاء إذا استمر هذا الوضع مع هطول الأمطار.

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