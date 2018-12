المتوسط:

قامت مصلحة المرافق التعليمية بتوفير العديد من الفصول المتنقلة إلى مدينة درنة للحد من مشاكل الاكتظاظ الطلابي الذي تعانيه بعض مدارس المدينة.

وأعلن مكتب مشروعات درنة، أن هذه الفصول تأتي لصالح المدارس التي تعاني من الاكتظاظ، في إطار مشروع مصلحة المرافق التعليمية الإصلاحي للعام الدراسي 2018 -2019 ولمواجهة المشاكل والصعوبات التي تعانيها بعض المناطق التعليمية ومن بينها هذه المدينة .

ولفت إلى أن توزيع الفصول تم وفق الاحتياج الحقيقي وحجم الكثافة الطلابية، حيث أعطت المصلحة الأولوية لمدرسة حي السيدة خديجة، والتي تعد أكثر المدارس تضرراً داخل المدينة وبسبب تزايد نسبة الطلبة داخل فصولها.

The post «المصلحة التعليمية» بـ درنة تُوفر فصولاً متنقلة لمعالجة مشاكل الاكتظاظ appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية