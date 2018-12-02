صبراتة.. رفع حظر التجول المفروض منذ شهر بالمدينة

أعلنت الغرفة الأمنية صبراتة رفع حظر التجول المفروض داخل المدينة منذ الرابع من شهر نوفمبر الماضي بداية من اليوم الأحد.

وأوضحت الغرفة في بيان نشرته عبر صفحتها بفيسبوك أن هذا الإجراء جاء لاستتباب الأمن في المدينة؛ مضيفة أنه على كافة الجهات الأمنية أخذ العلم بذلك.

يشار إلى أن الغرفة الأمنية صبراتة كانت قد فرضت حظر التجوال من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا منذ نحو الشهر على خلفية خروقات أمنية واشتباكات تعرضت لها المدينة أثارت حينها حالة من الفزع بين المدنيين وأوقفت على إثرها المدارس وأغلق عدد من المؤسسات العامة والخاصة.

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