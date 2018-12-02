باشاغا: وزارة الداخلية تحتاج إلى الدعم الدولي المباشر

قال وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا إن وزارته تحتاج إلى الدعم الدولي المباشر من خلال تفعيل عمل كلية الشرطة وتدريب العناصر الأمنية ودعم جهاز المباحث الجنائية وبناء قدرات وزارة الداخلية الأمنية.

وأضاف باشاغا خلال لقائه سفير بريطانيا لدى ليبيا فرانك بيكر في طرابلس أن لبريطانيا دورا بارزا من خلال دعمها لحكومة الوفاق وما تقدمه من مساعدات لوجستية وأمنية على الصعيدين الأمني والتقني.

من جهته أعرب بيكر عن استعداد بلاده لتقديم كافة الإمكانيات اللازمة والتطلع إلى تعاون بناء مع حكومة الوفاق في دعمها سياسيا واقتصاديا ومعالجة كافة التحديات التي تواجه المنطقة عامة وليبيا خاصة.

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