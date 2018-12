أقامت بلدية طرابلس المركز حملة لإزالة السيارات التي تشغر الفضاء العام بتعليمات من عميد البلدية من بينها السيارات التي تستخدم الأرصفة العامة

لجنة تنفيذ أعمال الإزالة في الفضاء العام بدأت بالفعل مع نقطة الحرس البلدي طرابلس و مكتب التنسيق الأمني ومرور طرابلس بعد إخطارهم بضرورة إزالتها وانتهاء المهلة المحددة

واستهدفت الحملة عدة مناطق منها طريق السور، جامع القدس، باب العزيزية، وتم إقفال بعض المعارض وحجز مجموعة من السيارات، بحسب صفحة البلدية على فيسبوك

