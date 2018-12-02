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حملة لإزالة السيارات التي “تشغر” الفضاء العام

تم النشر منذُ 50 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقامت بلدية طرابلس المركز حملة لإزالة السيارات التي تشغر الفضاء العام بتعليمات من عميد البلدية من بينها السيارات التي تستخدم الأرصفة العامة
لجنة تنفيذ أعمال الإزالة في الفضاء العام بدأت بالفعل مع نقطة الحرس البلدي طرابلس و مكتب التنسيق الأمني ومرور طرابلس بعد إخطارهم بضرورة إزالتها وانتهاء المهلة المحددة
واستهدفت الحملة عدة مناطق منها طريق السور، جامع القدس، باب العزيزية، وتم إقفال بعض المعارض وحجز مجموعة من السيارات، بحسب صفحة البلدية على فيسبوك

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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