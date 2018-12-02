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مساعدات طبية “إيطالية” تصل إلى “الخمس”

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت بلدية الخمس باستلام جزء من المساعدات التي تقدمها الحكومة الإيطالية علي شكل معدات طبية وأجهزة وأدوية ضمن برنامج جسر التضامن مع المناطق المتضررة من الهجرة غير الشرعية الذي تقوم به السفارة الإيطالية في ليبيا
وبحسب صفحة البلدية الرسمية فإن القنصل الإيطالي نوّه بأنه سيتم تسليم باقي الأجهزة والأدوية والمعدات الطبية خلال الأيام القريبة القادمة
وشهدت مراسم الاستلام كل من عميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي الخمس والقنصل الإيطالي ستيف فورسياتي ووكيل ديوان المجلس البلدي ومدير مستشفي الخمس التعليمي ومدير مستشفي سوق الخميس القروي

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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