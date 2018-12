قامت بلدية الخمس باستلام جزء من المساعدات التي تقدمها الحكومة الإيطالية علي شكل معدات طبية وأجهزة وأدوية ضمن برنامج جسر التضامن مع المناطق المتضررة من الهجرة غير الشرعية الذي تقوم به السفارة الإيطالية في ليبيا

وبحسب صفحة البلدية الرسمية فإن القنصل الإيطالي نوّه بأنه سيتم تسليم باقي الأجهزة والأدوية والمعدات الطبية خلال الأيام القريبة القادمة

وشهدت مراسم الاستلام كل من عميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي الخمس والقنصل الإيطالي ستيف فورسياتي ووكيل ديوان المجلس البلدي ومدير مستشفي الخمس التعليمي ومدير مستشفي سوق الخميس القروي

The post مساعدات طبية “إيطالية” تصل إلى “الخمس” appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية