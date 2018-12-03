العاهل الأردني يبحث مع السراج تسديد الديون الليبية المستحقة

بحث العاهل الأردني عبد الله الثاني اليوم مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج مسألة تسديد الديون الليبية المستحقة لصالح مستشفيات أردنية.

وأعلن السراج، أثناء استقبال الملك عبد الله الثاني له اليوم في قصر الحسينية في عمّان، بحضور رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أن الحكومة الليبية المعترف بها دوليا ستبدأ عبر سفارتها بتسديد الديون المستحقة للمستشفيات الأردنية التي قدمت الرعاية الطبية والعلاجية لمواطنين ليبيين، حسب بيان صدر عن الديوان الملكي الهاشمي.

واتفق الطرفان أثناء المفاوضات على بذل الجهود للاستفادة من الفرص الواعدة لتطوير مستويات التعاون بين البلدين، خصوصا في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والسياحة العلاجية والتعليم العالي والتنسيق الأمني.

وقرر الملك والسراج تشكيل لجان مشتركة لبحث عدد من الملفات في مجالات التعاون بين الدولتين، بما فيها الديون أمام المستشفيات والمحفظة الاستثمارية الليبية في الأردن.

كما تطرق الاجتماع إلى تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد العاهل الأردني دعم المملكة للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا بما يحقق الأمن والاستقرار والمستقبل الأفضل فيها.

إلى ذلك، تطرق الطرفان إلى بعض قضايا المنطقة، وفي صدارتها القضية الفلسطينية، حيث تم التأكيد على ضرورة تحقيق السلام العادل والمستدام بين طرفي النزاع استنادا إلى حل الدولتين، بما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عند حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

المصدر: RT