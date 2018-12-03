الملك عبدالله يلتقي السراج ويؤكد دعم الأردن لحل سياسي في ليبيا

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني دعم الأردن للجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي في ليبيا.

وأشار الملك عبدالله الثاني لدى استقباله يوم الأحد رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج في قصر الحسينية بعمان إلى “استعداد المملكة لتقديم الدعم لليبيين في جميع المجالات، خصوصًا في توفير الخبرات الأردنية للمساعدة في بناء المؤسسات الليبية”، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

واتفق الجانبان على “بذل الجهود للاستفادة من الفرص الواعدة لتطوير مستويات التعاون بين البلدين، خصوصًا في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والسياحة العلاجية والتعليم العالي والتنسيق الأمني”.

وأكد السراج أن بلاده ستبدأ من خلال سفارتها في عمان بتسديد الديون المستحقة للمستشفيات الأردنية التي قدمت الرعاية الطبية والعلاجية لمواطنين ليبيين، مشيرًا إلى أنه “سيتم تشكيل لجان مشتركة لبحث عدد من الملفات المتعلقة بمجالات التعاون، ومنها ملفا الديون المستحقة للمستشفيات الأردنية والمحفظة الاستثمارية الليبية في الأردن”.

وكان السراج قد عقد مباحثات في وقت سابق من يوم الأحد مع رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، جرى خلالها التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي وفي مختلف الملفات.

المصدر/ إرم نيوز