صحفي ليبي ينجو من محاولة اغتيال في مصراتة

نجا صحفي ليبي من محاولة اغتيال، يوم الأحد، بعد تعرضه لإطلاق نار أثناء قيادته سيارته.

ونقل حساب صحيفة “أخبار الحدث” على موقع فيسبوك عن الصحفي سليمان البيوضي، مدير مكتب قناة “ليبيا 218” في مدينة مصراتة، أن “مجهولين أطلقوا وابلًا من الرصاص على سيارته أثناء مسيرها على الطريق الساحلي ولاذوا بالفرار”.

وأكد البيوضي أنه “بصحة جيدة، لكنه يعاني من بعض الرضوض البسيطة فقط، بسبب اصطدام سيارته بالأشجار على حافة الطريق”.

ونشر البيوضي عبر صفحته على موقع “فيسبوك” توضيحًا يؤكد فيه نجاته من محاولة الاغتيال، قائلًا:”الحمد لله أنا بخير، شكرًا لكل من اتصل و تواصل معي، سأكون على قناة ليبيا 218 عند 9:45 دقيقة ليلًا للحديث عن التفاصيل”.

ويُعرف البويضي بمعاداته للجماعات المتشددة.

المصدر: إرم نيوز