الأمطار الغزيرة تتسبب بانقطاع الكهرباء وإغلاق شوارع في بنغازي (صور)

تشهد المنطقة الشرقية في ليبيا خصوصًا مدينة بنغازي وضواحيها هطول أمطار غزيرة استمر على مدار ثلاثة أيام، مما تسبب بإغلاق عدد من الطرق والشوارع الرئيسة، فيما دخلت المياه لمرافق حكومية ومدارس.

وتسببت المياه التي تدفقت بكميات كبيرة بقطع التيار الكهربائي عن العديد من أحياء ومناطق مدينة بنغازي.

وقال ربيع خليفة المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء في الحكومة الليبية المؤقتة في تصريح لوسائل الإعلام المحلية في المدينة إن “الأحوال الجوية السيئة وهطول الأمطار الغزيرة لأكثر من 48 ساعة، أدى إلى غمر إحدى المحطات التي تغذي محطة (طابلينو)، مما تتسبب بتلف خلايا ومفاتيح المحطة”.

في السياق نفسه قال نضال الكاديكي مسؤول مكتب الإعلام ببلدية بنغازي، إن “الشركة العامة للمياه أعادت الحركة المرورية إلى طبيعتها”، مشيرًا إلى أن “الشركة بدأت منذ فجر الأحد في تصريف المياه الراكدة في عدة شوارع رئيسة وفرعية بالمدينة جراء هطول الأمطار الغزيرة”.

ووجه نشطاء اللوم لمسؤولين محليين وكذلك الحكومة المؤقتة، خصوصًا أن المناطق المتضررة تقع ضمن نطاق عملها.

وكانت وزارة التعليم في الحكومة المؤقتة أعلنت الأحد بأن يومي الإثنين والثلاثاء سيكونان عطلة لطلاب المدارس، نظرًا لتوقع استمرار هطول الأمطار وسوء الأحوال الجوية.

وأرجع مختصون ليبيون سبب فيضان الشوارع إلى “تهالك البنية التحتية لأكثر من 30 سنة في ليبيا، نظرًا لإهمال نظام القذافي تجديدها، بما يتناسب مع تغير المساحة وعدد السكان، حيث تعود الشبكة لفترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي وأغلبها نفذت في عهد المملكة الليبية ( 1951 – 1969 )”.

المصدر: عبدالعزيز الرواف – إرم نيوز