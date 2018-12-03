بالصور.. هل ينتمي ضحايا الغارة الأمريكية في ليبيا إلى القاعدة فعلًا؟

تطرح الغارة التي نفذتها القيادة العسكرية الأميركية بأفريقيا ” أفريكوم” في ليبيا السبت، أسئلة حول مدى دقة أهدافها، في ظل حديث القبائل الليبية أن المستهدفين ليسوا جميعهم ينتمون لفكر تنظيم القاعدة.

وحسب بيان “الأفريكوم” فإن العملية الجوية أسفرت عن مقتل قيادي في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي، إثر استهداف ثلاث عربات ذات دفع الرباعي تابعه للتنظيم أثناء تواجدها في منطقة “وادي فيلالن – العوينات”.

إلا أن المجلس الاجتماعي في مدينة أوباري أوضح أن من بين من قتلوا في الغارة لا ينتمون للإرهاب، ومن أبرزهم ناصر علي الأنصاري التارقي وهو ليبي الجنسية، ومعروف في المنطقة بـ ناصر الأنصاري ولد عام 1986 في مدينة أوباري ويعمل بسلك التعليم.

ووفقًا لمصدر أمني فلا توجد حول الأنصاري أي معلومات، فيما تم التعرف إلى ثلاث شخصيات أخرى قضت في القصف وهم حسب أسمائهم الأولى “عيسى وموسي وناصر” مضيفًا بأن عدد القتلى حسب مصادر قبلية في المنطقة بلغ 14 شخصًا وليس 11 شخصًا حسب ما أعلن الأفريكوم.

ورجح المصدر بأن هذه الشخصيات قد لا تكون تنتمي للتنظيم كفكر، لكن “يبدو أنها كانت تتقاضى أموالًا لنقل شخصيات إرهابية عبر دروب صحراوية يعرفون مسالكها بحكم حياتهم في هذه المناطق”.

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وفي متابعة لصفحة ناصر الأنصاري على “فيسبوك” يظهر أنه شاب عادي حسب ما يدونه ويناقشه مع أصدقائه، وله ميول رياضية بدت من منشوراته التي يؤيد بها فريق “يوفنتوس” الإيطالي، ويظهر في صور أخرى كمتابع للموسيقى بشكل يخالف أدبيات التنظيم.

كما تظهر صفحته الشخصية أنه لا يتعاطى مع أي أمور سياسية على مايبدو، سوى ما ينادي به من ضرورة عدم اتخاذ الإرهاب شماعة للقضاء على الطوارق حسب عدة تدوينات له على صفحته.



المصدر: عبدالعزيز الرواف – إرم نيوز