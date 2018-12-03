صحيفة تربط بين إزالة الحظر السياسي عن سيف الإسلام القذافي والمصالحة في ليبيا

حددت صحيفة ” Speciale Libia” الإيطالية أنه من بين الشروط الأساسية للوصول إلى اتفاق مصالحة حقيقي إزالة الحظر السياسي المفروض على الدكتور سيف الإسلام القذافي.

وأكدت الصحيفة أنه من بين الشروط الأساسية لأي اتفاق بما في ذلك أهمها أيضا “تسليم جثة الزعيم الراحل معمر القذافي حتى يمكن أن يكون لها دفن جدير به في سرت، وإزالة الحظر السياسي عن سيف الإسلام القذافي ، والإفراج عن السجناء” السياسيين المعتقلين في سجون المليشيات.

وأضافت “طالما لم يتم استيفاء هذه الطلبات ، لا تزال المصالحة سابقة لأوانها”.

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