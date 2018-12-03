التعاون الأمني على طاولة اجتماع باشاغا والسفير البريطاني

بحث وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، مع سفير بريطانيا لدي ليبيا، فرانك بيكر، آفاق التعاون الثنائي في المجال الأمني.

وبحسب المكتب الإعلامي لداخلية الوفاق، فقد أكد باشاغا أن بريطانيا تلعب دورا بارزا في دعم حكومة الوفاق من خلال تقديم المساعدات اللوجستية والأمنية على الصعيدين الأمني والتقني.

وأضاف أن وزارته بحاجة لدعم دولي مباشر من خلال تفعيل عمل كلية الشرطة وتدريب العناصر الأمنية ودعم جهاز المباحث الجنائية.

من جانبه، أعرب السفير البريطاني عن استعداد بلاده لتقديم جميع الإمكانيات اللازمة، ودعم حكومة الوفاق سياسيا وإقتصاديا ومعالجة كافة التحديات التي تواجه المنطقة ليبيا.

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