السراج يبحث إمكانية الاستفادة من مركز أمن وإدارة الأزمات في الأردن

زار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اثر ختام لقاءه مع العاهل الأردني الملك عبد الله ابن الحسين أمس الأحد المركز الوطني لأمن وإدارة الأزمات في العاصمة الأردنية عمّان، رفقة اللواء حسين عبدالله رمضان آمر مركز العمليات المشتركة، واللواء ضياء الدين محمد العمروني آمر الحرس الرئاسي، والسيد عبدالله مسعود الدرسي رئيس جهاز المخابرات، كما كان في رفقته السيد محمد سيالة وزير الخارجية والسيد طاهر السني المستشار السياسي للرئيس.

هذا وكان في استقبال السراج ومرافقيه لدى وصولهم إلى مقر المركز اللواء الدكتور عدنان العبادي، نائب رئيس المركز.

كما استمع السراج لشروح عن مهام وآلية عمل هذا الصرح، كما ناقش كيفية التعاون مع هذا المركز والاستفادة من إمكانياته لتدريب الكوادر الليبية،ثم قام السراج بجولة في إدارات وأقسام المركز واطلع على ما يضمه من إمكانيات.

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