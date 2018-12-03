التكتل المدني الديمقراطي يبحث مستجدات المشهد السياسي مع أعيان بنغازي

بحث التكتل المدني الديمقراطي مع وفدٍ من مشائخ وأعيان بنغازي مستجدات المشهد السياسي، ورؤية التكتل بشأن المؤتمر الوطني الجامع المزمع عقده مستهل العام المقبل.

جاء ذلك خلال لقاءً تشاوري عقد على مدى اليومين الماضيين، ضمن سلسلة لقاءات ينظمها حزب التكتل المدني الديمقراطي مع سائر القوى الوطنية لبلورة مواقف مشتركة من تطورات المشهد السياسي الليبي.

من جهتهم، اثنى المشائخ والأعيان على الرؤية الثاقبة التي تميز العمل السياسي للتكتل المدني الديمقراطي، مشيدين بالمواقف السياسية الواضحة وبياناته الصحفية ومبادراته المختلفة بشأن القضايا العامة، واعتماده على للثوابت الوطنية، في اتخاذ المواقف السياسية من تداعيات الوضع الراهن، وأهم القضايا المطروحة في المشهد السياسي.

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