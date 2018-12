المتوسط:

أكد آمر منطقـة الكفرة العسكرية ، العميد بلقاسم الأبعج، ” أن القوات المسلحة نجحت في طرد باقي عناصر داعش لأكثر من 400 كيلو متر عن تازربو .

وأكمل الأبعج ، ” أن الخسائر التي تكبدتها عناصر “داعش” المتسللة خفية للبلدة في معركتها الأخيرة مع قوات من الجيش في تازربو أدت إلى تراجع قدرات التنظيم المالية والعسكرية”.

وأضاف الأبعج ، ” أن المسلحة العربية الليبية والقوات المساندة لها تبسط سيطرتها الكاملة على المنطقة». وأضاف أنه ليس ثمة فرصة أخرى لـ”داعش” في تكرار هجماتها على القرى والبلدات الواقعة تحت حماية القوات المسلحة “.

The post آمر منطقـة الكفرة العسكرية : نجحنا في طرد عناصر داعش من تازربو appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية