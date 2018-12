التقى لطفي المغربي وكيل وزير الخارجية للشؤون السياسية بحكومة الوفاق الوطني بمكتبه بمقر ديوان وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس مع سفير كوريا الجنوبية المعتمد لدى ليبيا تشوي سونغ سفير جمهورية والوفد المرافق له.

حيث تناول اللقاء تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين ليبيا وجمهورية كوريا الجنوبية في مختلف المجالات.

من جهته أكد المغربي على ضرورة الإسراع في عودة الشركات الكورية لاستئناف واستكمال المشروعات القائمة خصوصاً في مجال الكهرباء وما سيرصد من مشروعات جديدة في مجال المياه ومشروعات اﻹسكان والمرافق والبنية التحتية.

هذا وحضر الاجتماع مدير إدارة الشؤون الآسيوية والمكلف بملف جمهوية كوريا بوزارة الخارجية عمر بلعيد الزياني ومدير مجلس اﻹدارة بالشركة العامة للكهرباء عبدالمجيد حمزة ومدير اﻹدارة العامة للتخطيط والدراسات بالشركة العامة للكهرباء محمد ابو سويدة.

The post الخارجية الليبية تضغط على كوريا الجنوبية لاستكمال مشروعات الشبكة الكهربائية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا