اعتصام موظفي مصلحة الطيران المدني بمطار معيتيقة وتوقف بعض الرحلات

أعلن مطار معيتيقة الدولي توقف معظم شركات الطيران عن تسيير رحلاتها بسبب اعتصام موظفي مصلحة الطيران المدني، المطالبين بتسوية أوضاعهم الوظيفية، أسوة بزملائهم المراقبين الجويين.

وبحسب صفحة المطار على الفيسبوك، فقد أدى الاعتصام إلى توقف تجديد واستخراج التصاريح للطيارين وأعضاء الضيافة الجوية، وتوقف إصدار التصاريح للرحلات الإضافية والعارضة ورحلات غرض الصيانة، إلى جانب توقف الأعمال الادارية، والاعتمادات الإدارية للصيانة العامة للطائرات.

هذا وطالب موظفو المطار كافة المسؤولين النظر لهذا الأمر، قبل تصاعد وتيرة تداعيات الاعتصام، والتي قد تسبب تكدس المسافرين في المطارات ومنهم المرضى والمسنيين والأطفال.

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