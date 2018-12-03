ملك الأردن في لقائه مع السراج يؤكد دعم بلاده لجهود الاستقرار في ليبيا

أكد ملك الأردن عبدالله الثاني، على دعم بلاده للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا، بما يحقق الأمن والاستقرار فيها ومستقبل أفضل لليبيين.

وأشاد الملك عبد الله خلال لقائه، الأحد، برئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بالجهود التي يبذلها السراج لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.

وأضافت الوكالة أن الطرفين اتفقا على بذل الجهود للاستفادة من الفرص الواعدة لتطوير مستويات التعاون بين البلدين، خصوصا في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والسياحة العلاجية والتعليم العالي والتنسيق الأمني، بالإضافة لتشكيل لجان مشتركة؛ لبحث عدد من الملفات المتعلقة بمجالات التعاون، ومنها ملفا الديون المستحقة للمستشفيات الأردنية والمحفظة الاستثمارية الليبية في الأردن.

من ناحيته، أوضح السراج أن ليبيا ستبدأ من خلال سفارتها في عَمان بتسديد الديون المستحقة للمستشفيات الأردنية التي قدمت الرعاية الطبية والعلاجية لمواطنين ليبيين، معربا عن تقديره لجهود الملك عبد الله الثاني والأردن في الوقوف إلى جانب ليبيا.

وكانت وسائل إعلام أردنية قد أشارت بتعهد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بتسديد 220 مليون دولار حجم الديون الليبية في المستشفيات الأردنية.

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