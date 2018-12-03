بسبب سوء الأحوال الجوية.. تعليم المؤقتة تعلن تعليق الدراسة في مدينة بنغازي

ليبيا – أعلنت وزارة تعليم المؤقتة تعليق الدراسة بمدينة بنغازي يومي الإثنين والثلاثاء نظراً لسوء الأحوال الجوية.

الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي أكد بحسب المكتب الإعلامي للحكومة بأن وزير التعليم فوزي بومريز أعلن تعليق الدراسة في مدارس مدينة بنغازي نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها المدينة بما يعرض حياة الطلاب للخطر.

وزير التعليم أوقف الدراسة بالتعليم العام والخاص في المراحل التعليمية إبتدائي، وإعدادى، وثانوي، ، مبيناً بأن القرار يشمل الطلاب الدارسين في المعاهد والجامعات وأنه على الجميع التقيد والإلتزام بهذا القرار.

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