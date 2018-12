المتوسط:

أكدت لجنة حصر الأضرار في مدينة سبها، مد أعمالها حتى يوم الخميس المقبل .

وطالب مدير إدارة الفروع بالمجلس البلدي سبها، ورئيس اللجنة محمد الغويزي في بيان، المتضررين من الأحداث في البلدية، إلى تقديم الملفات حتى يوم الخميس الموافق السادس من ديسمبر.

