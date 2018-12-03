من هي الأسماء الساعية للترشح للرئاسي المصغر؟

ذكرت وسائل إعلامية أن هناك أسماء تم تداولها في المناقشات التي دارت بين أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة لشغل عضوية المجلس الرئاسي المصغر عن المناطق الثلاث الجنوبية والشرقية والغربية.

ففي المنطقة الغربية تنافس على العضوية كل من عضوي الأعلى للدولة أبولقاسم قزيط عن مدينة مصراتة والعجيلي أبوسديل عن القره بولي، ويعد الأخير هو الأقرب للترشح بعد أن وقع له أكثر من 40% من أعضاء المنطقة الغربية.

وتشير معلومات إلى أن عدة أوساط في مدينة مصراتة رفضت أن يكون للمدينة موقع في الرئاسي ساعية في ذات الوقت إلى أن يكون لها موقع في الحكومة المنفصلة.

واقتصرت المنافسة في المنطقة الشرقية على عضوية المجلس بين عقيلة صالح ونور الدين المنفي، لتجتمع بعد ذلك أصوات أعضاء كلا المجلسين على عقيلة صالح في مجلس النواب فيما تقدم عليه المنفي في مجلس الدولة .

أما المرشح عن المنطقة الجنوبية رئيس الحكومة الأسبق علي زيدان وبحسب معلومات تلك الوسائل فإن حديث زيدان داخل الأوساط السياسية بأنه قد تحصل على أغلبية من الأصوات التي ترشحه لعضوية المجلس الرئاسي ، هناك مصادر شككت أن يكون علي زيدان قد تحصل على هذه الأصوات التي تضمن ترشحه للرئاسي المصغر وأنها مجرد دعاية منه جاءت بدافع الترويج لنفسه في الوصول مجددا إلى كرسي السلطة.

المصدر: قناة 218

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