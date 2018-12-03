الجيش يُوجِع فلول داعش قرب تازربو

أكد آمر منطقة الكفرة العسكرية، العميد بلقاسم الأبعج، أن قوات الجيش الوطني تمكنت من القضاء على بقايا داعش الإرهابي التي فرّت نحو مناطق قريبة من مدينة تازربو، عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف المدينة نهاية نوفمبر الماضي.

وأشار الأبعج في تصريحات لوكالة الأنباء بالبيضاء، إلى أن قوات الجيش قامت بتأمين المنطقة المُحيطة بتازربو بمسافة تزيد عن 400 كليو متر.

وألحقت الهجمات التي شنها الجيش على تجمعات الإرهابيين خسائر مالية وعسكرية أثّرت على إمكانياتها بشكل كبير، وقطعت أمامها الطريق لشن أي هجوم آخر على المنطقة التي أصبحت تحت السيطرة التامة للجيش.

يُشار إلى أن عناصر من داعش قد هاجموا مديرية أمن تازربو في الـ26 من نوفمبر الماضي، وأسفرت الحادثة عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

وكان وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة، إبراهيم بوشناف، قد تعهّد باتخاذ الإجراءات الأمنية لحماية تازربو والمناطق القريبة منها، مُشيراً إلى أن قلة الإمكانيات تعتبر عاملاًً رئيسياً أثّر على مستوى تأمين الجهات المعنية لهذه المناطق.

وحول مُلابسات الهجوم، قال بوشناف إن التحقيقات الأولية كشفت أن العناصر الإرهابية تسللت إلى المدينة مُتنكرة بزي الجيش الوطني داخل سيارات مُموّهة، مُنوهاً إلى ضرورة الانتباه إلى خطر أساليب داعش الجديدة لتنفيذ هجماته الإرهابية، الأمر الذي يستوجب المزيد من اليقضة من جانب الأجهزة الأمنية.

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