برنامج لدعم وتمويل مشاريع الشباب الليبي

قالت رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين، فوزية الفرجاني، إن البرنامج الخاص المعني بدعم وتمويل مشاريع الشباب الصغرى والمتوسطة الاقتصادية، يأتي لتشجيع الشباب ودعمهم وحثهم على تقديم بإبداعاتهم وأفكارهم لإعداد دراسات اقتصادية، وعرض مشاريع الشباب.

وأوضح المجلس عبر صفحته على الفيسبوك، إنهم يسعون لتفعيل البرنامج بصورة أفضل، باعتباره إحدى وسائل التنمية الشاملة من حيث نتائجها الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية على الشباب الليبي.

هذا ويسهم البرنامج إلى نقل الشباب من من مرحلة المستهلك أو الباحث عن العمل إلى مرحلة المنتج والمشارك في ازدهار الوطن وصاحب عمل مستقل، في ظل بدء نتائجه العملية في إعلان بعض المصارف عن خطط للتمويل.

يشار إلى أن البرنامج يأتي بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي والمصارف العاملة في ليبيا.



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