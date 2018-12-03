“شاهد الصور”.. استمرار أعمال شفط مياه الأمطار من شوارع بنينا

بنغازي-العنوان

نفذت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي أعمال شفط المياه من شوارع منطقة بنينا، وذلك بعد موجة الأمطار التي شهدتها يوم الأحد منطقة بنغازي الكبرى.

وتسبب الأمطار الغزيرة في غرق معظم شوارع المنطقة وتعطيل الحركة المرورية.

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