اخبار ليبيا الان

عقد اجتماع عسكري لمنطقة براك العسكرية

تم النشر منذُ 37 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

براك-العنوان

عقد آمر منطقة براك العسكرية، العميد محمد بن نايل، اجتماعا تم في مقر المنطقة العسكرية بقاعدة براك الجوية مع ضباط المنطقة.

وناقش الاجتماع العوائق والعراقيل وإمكانية حلحلتها وتقديم مقترحات جديدة، تساهم في إنجاح عمل المنطقة من النواحي العسكرية والأمنية مع تشجيع جميع منتسبين الوحدات المنطقة لالتحاق بوحداتهم.

وناقش الاجتماع أيضا، تفعيل البوابات بمداخل ومخارج المنطقة.

وفي نفس الإطار اجتمع بن نايل، مع مدير مطار براك الدولي ومدير مديرية منفذ أمن مطار براك وكذلك مدير مكتب الأمن الداخلي بالمنطقة ومندوب من الأمن الخارجي بالمنطقة ورئيس البحث الجنائي بالمنطقة.

ومن المتوقع أن عقد اجتماع جامع بمنتسبي المطار والأجهزة الأمنية بشأن كيفية تشغيله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك