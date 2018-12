المتوسط:

أعلنت السفارة الايطالية عن تسليم شحنة بقيمة تعادل 200 ألف يورو من المعدات و المواد في الخمس.

وأكملت السفارة الإيطالية، خلال تغريدة لها على تويتر اليوم الاثنين ، ” أن الشحنة هدفها دعم سكان الخمس في مكافحة الاتجار بالبشر”.

