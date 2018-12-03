النويري: عرقلة مسار الإستفتاء على الدستور لن يكون حلاً للأزمة الراهنة

ليبيا – قال نائب رئيس مجلس النواب فوزي النويري أمس الأحد إن محاولة البعض عرقلة مسار الاستفتاء على الدستور لن تحل القضايا الوطنية.

النويري أشار في تصريح خاص لـ”قناة ليبيا الأحرار” إلى أنه لا يعقل أن تغرق الأطراف الفاعلة في الفوضى السياسية وتتناسى ضرورة إيجاد مرجعية دستورية ‏وقانونية تضع أسس العمل القانوني والسياسي.

ولفت نائب رئيس مجلس النواب إلى أن الوضع الحالي هو ما دفع البرلمان إلى إقرار قانون الاستفتاء وتسليمه لمفوضية الانتخابات تمهيداً لطرح مسودة ‏الدستور على الشعب صاحب القرار للاستفتاء عليه.

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