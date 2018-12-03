مساعٍ لإعادة فتح مطار براك الدولي

ناقش آمر منطقة براك العسكرية، العميد محمد بن نايل، مع مدير مطار براك الدولي ومدير مديرية منفذ أمن المطار ومدير مكتب الأمن آلية تفعيل العمل بالمطار.

وتصدّرت العوائق والعراقيل التي تواجه عمل المطار ملفات الاجتماع الذي عُقد بمقر المنطقة العسكرية في قاعدة براك الجوية، والسُبل الأمثل لحلحلة هذه المشاكل.

وقدم الحاضرون المُقترحات المُمكنة للمُساهمة في إنجاح عمل المنطقة من النواحي العسكرية والأمنية.

وتناول الاجتماع ضرورة تشجيع جميع منتسبي الوحدات بالمنطقة العسكرية في قاعدة براك الجوية للالتحاق بوحداتهم وتفعيل البوابات بمداخل المنطقة ومخارجها.

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