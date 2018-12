إيطاليا تُسلم الدفعة الأولى من المساعدات الطبية لبلدية الخمس

قامت بلدية الخمس باستلام جزء من المساعدات التي تقدمها الحكومة الإيطالية علي شكل معدات طبية وأجهزة وأدوية ضمن برنامج جسر التضامن مع المناطق المتضررة من الهجرة غير الشرعية الذي تقوم به السفارة الإيطالية بليبيا.

حيث حضر مراسم التسليم كلاً من عميد البلدية و أعضاء المجلس البلدي الخمس والقنصل الإيطالي ستيف فورسياتي ووكيل ديوان المجلس البلدي الخمس ومدير مستشفى الخمس التعليمي ومدير مستشفى سوق الخميس القروي.

من جهته أكد القنصل الإيطالي بأن ما تم تسليمه هو الدفعة الأولى من الكمية المرصودة لبلدية الخمس على أن يتم تسليم باقي الأجهزة والأدوية والمعدات الطبية خلال الأيام القريبة القادمة.

هذا وتوجه المشاركون بعد ختام مراسم التسليم لمبنى الشركة الأهلية للإسمنت حيث عقد اجتماع تناول فيه الطرفان سبل التعاون والمشاريع التي يمكن إقامتها في الخمس لتوفير فرص عمل للشباب ودعم البلدية.

