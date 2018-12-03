عميد بلدية الكفرة يتفقد المشاريع الجاري تنفيذها بالبلدية

أجرى عميد بلدية الكفرة عبدالرحمن عقوب، زيارة تفقدية لبعض المشاريع التي يجري تنفيذها بالبلدية .

وبحسب المكتب الإعلامي الكفرة، شملت الزيارة، تفقد مشروع صيانة مستشفى الكفرة المنفذ من قبل صندوق الانماء، إلى جانب مشروع صيانة وتحوير مصرف التجارة والتنمية ومشروع تنفيذ الطريق من المحطة الغازية الى مشروع الكفرة الانتاجي.

كما أجرى عميد البلدية جولة للطريق الواصل بين جزيرة التاج ومحطة الوقود الخارجية، ومشروع الطريق الواصل بين سوق المواشي وشركة السارة ومشروع الطريق الواصل بين بوابة الهواري ومسجد الفتح .

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