قنصو يتابع المشاكل والمختنقات في المنطقة الجنوبية

تابع وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق بداد قنصو، المشاكل والمختنقات التي تعاني منها المنطقة الجنوبية.

جاء ذلك خلال لقاء عقد أمس الأحد مع مدير المنطقة الجنوبية للمياه والصرف الصحي، إلى جانب مدير فرع سبها للمياه والصرف الصحي والمدير المكلف بشركة خدمات سبها ، حيث تخلل النقاش استعراض أهم مشاكل المياه والصرف الصحي في المنطقة الجنوبية، وإيجاد حلول ناجعة لها.

وفس سياق منفصل، تفقد وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق بداد قنصو، خلال جولة أجراها أمس الأحد، سير العملية التعليمية والمشاكل التي تواجه الطلبة وهيئة التدريس في مدرسة الحرية ببلدية سبها.

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