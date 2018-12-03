السراج يجري زيارة للمركز الوطني لأمن وإدارة الأزمات في العاصمة الأردنية عمان

ليبيا – قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج عقب ختام لقائه مع العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين أمس الأحد بزيارة إلى المركز الوطني لأمن وإدارة الأزمات في العاصمة الأردنية عمّان.

وإستقبل السراج ومرافقيه لدى وصولهم إلى مقر المركز بحسب إدارة التواصل و الإعلام التابعة للمجلس الرئاسي اللواء الدكتور عدنان العبادي نائب رئيس المركز.

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واستمع السراج لشروح عن مهام وآلية عمل هذا الصرح كما ناقش كيفية التعاون مع هذا المركز والاستفادة من إمكاناته لتدريب الكوادر الليبية.

ورافق السراج اللواء حسين عبدالله رمضان آمر مركز العمليات المشتركة واللواء ضياء الدين محمد العمروني آمر الحرس الرئاسي وعبدالله مسعود الدرسي رئيس جهاز المخابرات كما كان في رفقته محمد سيالة وزير الخارجية .