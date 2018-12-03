عقوب يتابع سير عمل المنشأت الصحية والطبية بوادي الشاطئ

بحث وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة والمكلف بمهام الوزارة الدكتور سعد عقوب، سير عمل المنشأت الصحية والطبية الأجهزة التابعة للقطاع في بلدية وادي الشاطئ.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة معتز الطرابلسي، جاء ذلك خلال لقاء عقده مع مسؤولي الصحة بوادي الشاطئ، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة جملة من المشاكل التي تعترض تقديم الخدمات كافة المواضيع من الناحية الفنية والمالية بوادي الشاطئ وما جاورها ، بهدف حلحلة جميع المشاكل الصحية العالقة وفقآ للإمكانيات المتاحة في ظل الأزمة الحالي، ضمن إطار التنسيق الكامل مع جهاز الامداد الطبي والمنشأت الصحية والطبية بتلك المناطق، ومد جسور التواصل بشكل مباشر لحلحة أغلب العراقيل التي تعيق تقديم الخدمات الصحية.

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