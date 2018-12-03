المغربي يبحث إعادة شركات الكهرباء الكورية

شدد وكيل وزير الخارجية للشؤون السياسية بحكومة الوفاق، لطفي المغربي، أمس الأحد، على ضرورة عودة الشركات الكورية الجنوبية العاملة بمجال الكهرباء لاستكمال مشاريعها في ليبيا.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده المغربي مع سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا، تشوي سونغ، والوفد المرافق له، بمقر ديوان وزارة الخارجية في طرابلس.

وحضر الاجتماع مدير مجلس اﻹدارة بالشركة العامة للكهرباء، عبدالمجيد حمزة، ومدير اﻹدارة العامة للتخطيط والدراسات بالشركة العامة للكهرباء، محمد أبو سويدة.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع إمكانية استئناف الشركات الكورية لعملها داخل ليبيا، في عدة مجالات أبرزها مشروعات الإسكان والمياه والبنية التحتية.

وأبدى وكيل وزير الخارجية للشؤون السياسية والسفير الكوري الجنوبي ترحيبهما بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

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