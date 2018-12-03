إنقاذ عائلات عالقة نتيجة الأمطار في بنغازي

تمكن موظفو شركة الخدمات العامة ببنغازي من إنقاد عائلات عالقة داخل منازلها بمنطقة اللثامة، نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة منذ أمس، وفقاً لما أعلنه المدير التنفيذي للشركة، عبد السلام المسماري.

وتوقفت الدراسة داخل المدينة نتيجة الأمطار الغزيرة وتراكم مياهها بالكثير من الشوارع مما أدى إلى إغلاقها بشكل كامل، إذ أعلنت وزارة التعليم أن اليوم الإثنين وغداً عطلة رسمية بسبب سوء أحوال الطقس.

كما شهدت المدينة انقطاعاً واسعاً للتيار الكهربائي بررته الشركة العامة للكهرباء بغرق محطتها المسؤولة عن تغذية منطقة طابلينو والعمارات، نتيجة ارتفاع منسوب المياه.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة المؤقتة، ربيع خليفة، أن فرق الصيانة توجهت إلى المحطة لإخراج المياه المُتراكمة داخلها وإعادتها إلى الشبكة، لافتاً إلى أن انقطاع التيار الكهربائي سيستمر إلى حين انتهاء عملها.

وفي ذات السياق، نوّهت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، بأن انسداد مجرى مياه الأمطار بشوارع مدينة بنغازي سببه تراكم القمامة والأتربة، والتي تعتبر إزالتها ليست من اختصاص الشركة.

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