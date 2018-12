“صحة المؤقتة” تناقش المشاكل التي تواجه مستشفيات وادي  الشاطئ

المتوسط:

التقى وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة والمكلف بمهام الوزارة الدكتور سعد عقوب مع مسئولي الصحة بوادي الشاطئ.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة معتز الطرابلسي، ” أن الاجتماع ناقش جملة من المشاكل التي تعترض تقديم الخدمات كافة المواضيع من الناحية الفنية والمالية بوادي الشاطئ وما جاورها ، بهدف حلحلة جميع المشاكل الصحية العالقة وفقآ للإمكانيات المتاحة في ظل الأزمة الحالي”.

وأضاف الطرابلسي، ” أن الاجتماع يأتي ضمن إطار التنسيق الكامل مع جهاز الإمداد الطبي والمنشات الصحية والطبية بتلك المناطق، ومد جسور التواصل بشكل مباشر لحلحلة أغلب العراقيل التي تعيق تقديم الخدمات الصحية”.

