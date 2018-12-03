الردع المشتركة أبو سليم تسلم معسكر النقلية إلى صندوق الإنماء

ليبيا – سلمت قوة الردع المشتركة أبو سليم التي يقودها عبدالغني الككلي المشهور بـ”غنيوة” معسكر النقلية في طريق المطار جنوب طرابلس إلى صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي .

الردع المشتركة أبو سليم أوضحت بحسب مكتبها الاعلامي بأنها سلمت المعسكر لصندوق الانماء يوم أمس الاحد بحضور مندوبين عن الأمن المركزي أبو سليم بقيادة القائد الميداني في القوة لطفى الحراري الذي كان يقود المعارك ضد لواء الصمود بقيادة صلاح بادي في طريق المطار .

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يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قد أصدر قراره رقم (1554) للعام 2018 أعطى فيه مهلة 72 ساعلة لكل من الردع المشتركة أبو سليم وقوة الدعم والتمركزات الامنية بقيادة الرائد عماد الطرابلس لتسليم معسكرات 7 ابريل في طريق السواني ومعسكر النقلية في طريق المطار وتسليمها إلى صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية