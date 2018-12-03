انطلاق فعاليات اليوم العلمي حول الحملة الوطنية للتطعيمات 2018 بمدينة جادو

نظم بمدينة جادو خلال نظم خلال اليومين الماضيين يوم علمي حول «الحملة الوطنية للتطعيمات 2018» تحت إشراف وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض وذلك برعاية منظمة الصحة العالمية وبدعم من صندوق الأمومة والطفولة.

يأتي هذا في إطار تحفيز وتطوير العناصر العاملة في مجال التطعيمات بمناطق جادو والرحيبات والرجبان وشكشوك.

وحضر فعاليات هذا اليوم مدراء الرعاية الصحية بالمناطق الرحيبات، وجادو، والرجبان، ومشرف برنامج التطعيمات بالمنطقة، ومدراء المراكز الصحية والمستوصفات ، وبمشاركة كافة العاملين بالمرافق الصحية من المطعمات وذوي الاختصاص في مجال التطعيمات.

وتضمن البرنامج العام لليوم العملي مجموعة من المحاور منها الأمراض المستهدفة من الحملة الوطنية للتطعيمات وهي شلل الأطفال والحصبة والحميراء ، والموانع التي تمنع التطعيم ، وكيفيه إعطاء التطعيم ، إضافة إلى تزويد المطعمات بالمعلومات العلمية الجديدة الخاصة بالتطعيمات.

ويهدف اليوم العلمي حول الحملة الوطنية للتطعيمات حسب القائمين عليه إلى توعية المطعمات حول طرق التطعيم وتبسيط معلومات الأمصال التي سيتم تطعيمها للأطفال ، وكيفية التعامل مع الأطفال.

وتستهدف الحملة الوطنية للتطعيمات الأطفال من عمر يوم إلى سن ما قبل دخول المدرسة بالنسبة لمرض شلل الأطفال ، والأطفال من سن تسعة شهور إلى ما قبل خمسة عشر سنة بالنسبة لمرض الحصبة والحميراء إضافة إلى إعطاء فيتامين (أ) للأطفال من سن 9 شهور حتى 14 سنة.

تجدر الإشارة إلى أن الحملة الوطنية للتطعيمات 2018 ستنطلق في الثامن من ديسمبر القادم وتستمر حتى الخامس عشر من ديسمبر.

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