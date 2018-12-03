حراك غضب فزان يجدد التأكيد على مطالب الاقليم المشروعة

ايوان ليبيا – وكالات :

جدد حراك غضب فزان التأكيد على مطالبه، وعلى رأسها دعم المؤسسة العسكرية والأمنية بما يلزم لتأمين مقدارت الشعب الليبي وحماية الحدود وحماية الجنوب وبسط الأمن فيه.

وبين غضب فزان في منشور على الفيسبوك مطالبه، والمتمثلة بدعم القطاع الصحي بما يلزم من تعاقد مع أطباء وأطقم طبية وصيانة المرافق الصحية ومستشفيات الجنوب وجلب الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيلها وتوفير الأدوية والعقاقير الطبية وخاصة للأمراض المزمنة.

ومن ضمن المطالب، استئناف العمل على تشغيل محطة أوباري الغازي، وجلب توربينات لمحطات التوليد أم الجداول وسمنو، وتشغيل كافة مطارات الجنوب، وتوفير السيولة النقدية لمصارف قرى ومدن الجنوب وتشغيل مصرف ليبيا المركزي، وتنفيد مشروع مصفاة الجنوب، والتمنية المكانية.

كما طالب الحراك، بتوفير فرص عمل لأبناء الجنوب في القطاع النفطي بشكل خاص وباقي القطاعات بشكل عامـ وتمكين الراغبين بالالتحاق في المعاهد النفطية أسوة بباقي المناطق، وإنشاء معاهد للنفط في الجنوب.

وشدد الحراك على ضرورة إعادة إعمار المناطق المتضررة بالجنوب الليبي واعتبار مدينة أوباري مدينه منكوبة، كما جاء في بيان مجلس النواب الليبي والحكومة المؤقتة وإعادة إعمارها أسوه بمدينتي بنغازي وككلة، والعمل على حلله مشاكل مرتبات أبناء فزان المتعينين والمتعاقدين في كافه القطاعات بالدولة.

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