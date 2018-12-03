الدولية للهجرة: نزوح 222 عائلة من الجفرة بسبب أعمال عنف

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، عن نزوح 222 عائلة من مدينة الجفرة وسط ليبيا إلى بلدة الفقهاء جنوب البلاد الأسبوع الماضي، بسبب اندلاع أعمال عنف في المنطقة، مما جعلتها غير آمنة، حسب قولها.

وأكدت المنظمة، أن فرقها قامت بدعم من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي بتقديم المواد غير الغذائية بما فيها المراتب والبطانيات إلى الأسر النازحة في الفقهاء، كجزء من الدعم المقدم للمجتمعات المتضررة من النزاعات، وفق ما نشر مكتب المنظمة في ليبيا عبر صفحته في “فيسبوك” أمس الأحد.

وتعد مدينة الجفرة من إحدى المدن الليبية التي تشهد انفلات أمني حاد بسبب غياب الأجهزة الأمنية وقلة الدعم، مما جعلت المدينة مهددة من هجمات مسلحة محتملة من عناصر تنظيم الدولة في الآونة الأخيرة.

وقام تنظيم الدولة في الفترة الأخيرة بشن هجمات مسلحة في عدة مناطق بالجنوب الشرقي والغربي من ليبيا، إضافة إلى مناطق وسط البلاد، وكان آخر تلك العمليات للتنظيم استهداف مركز شرطة تازربو وأسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وجرح أكثر من عشرة وخطف أخرين من بينهم مدنيين.

كما يعتبر هذا الهجوم على البوابات والمراكز الأمنية في جنوب ووسط ليبيا ليس الأول من نوعه، حيث نفذت مجموعات مسلحة عدة هجمات استهدفت مراكزا وبوابات أمنية في مواقع متفرقة بالمنطقة، وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن معظم هذه الهجمات.

وقد تعرضت بلدة الفقهاء الواقعة بالقرب من جبال الهروج جنوب منطقة الجفرة، إلى هجوم مسلح في 29 أكتوبر الماضي من قبل مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم الدولة، وقتل على أثره أربعة أشخاص واختطف عشرة أخرين.

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