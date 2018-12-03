المركز الوطني لمكافحة الأمراض يحي اليوم العالمي لمكافحة الايدز

نظم المركز الوطني لمكافحة الأمراض يوم علمي بمدينة طرابلس إحياء لليوم العالمي لمكافحة الايدز تحت شعار «أوقفوا الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشري الآن».

واشتمل هذا اليوم العلمي على العديد من الفعاليات بمشاركة الدكتور” بدر الدين النجار ” مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض ، وحشد من الأطباء ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بهذا المجال ، ومشاركون من مختلف الجهات والقطاعات إلي جانب زخم من القنوات الإعلامية التي قامت بتغطية الحدث ، كما قدمت عروض مرئية عن أخر المستجدات على الساحة العالمية والمحلية حول مكافحة مرض الإيدز.

وتم في ختام هذا البرنامج العلمي تكريم الفقيد ” بشير العلاقي ” احد الرواد في برامج مكافحة الايدز في ليبيا والإعلان عن تسمية أحد قاعات المركز باسمه.

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