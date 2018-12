منظمة الهجرة الدولية تُقدم المساعدات لـ222 عائلة نازحة من الفقهاء

أدت الأحداث التي شهدتها منطقة الفقهاء مؤخراً إلى نزوح 222 عائلة من المدينة إلى الجفرة بسبب أعمال العنف التي اندلعت في المنطقة فجعلتها غير آمنة.

حيث قامت فرق المنظمة الدولية للهجرة بدعم من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي بتقديم المواد غير الغذائية بما فيها المراتب والبطانيات إلى الأسر التي كانت قد نزحت وعادت إلى الفقهاء فضلاً عن ذوي بعض الأسر التي بقيت في الجفرة كجزء من الدعم المقدم للمجتمعات المتضررة من النزاعات.

وكانت منطقة الفقهاء قد تعرضت لهجوم من قبل تنظيم داعش مما أدى لعدد من القتلى وحالات الاختطاف.

