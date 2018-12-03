صحة المؤقتة تتابع الأوضاع في مستشفى القبة العام

أجرى مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة نوري الفسي، زيارة تفقدية لمستشفى القبة العام.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة معتز الطرابلسي، أن الزيارة التي أجريت أمس الأحد، تخللها عقد اللقاء الأول مع عدد من رؤساء الأقسام ، للبحث في آلية تطوير جودة الأداء وفقًا لاستراتيجية وزارة الصحة بالحكومة الموقتة خلال العام 2018 .

وأضاف الفسي أنه تم التوصل إلى حجم المشاكل التي سيتم إعداد بشأنها تقارير شاملة لوكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهامها ، لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها ما يؤدي إلى انتظام حسن سيّر العمل ، وذلك بهدف تسريع تقديم الخدمة الطبية لتخفيف العبء على بقية المنشآت الصحية الأخرى وتقريب الخدمة للمواطن وتوطين العلاج.

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