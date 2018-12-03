خارجية الوفاق تجدد دعوتها للشركات الكورية بشأن العودة إلى ليبيا وإستكمال مشاريع الكهرباء

ليبيا – استقبل وكيل وزير الخارجية للشؤون السياسية بحكومة الوفاق لطفي المغربي أمس الأحد السفير تشوي سونغ سفير جمهورية كوريا الجنوبية المعتمد لدى ليبيا والوفد المرافق له.
تناول الإجتماع وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين ليبيا وجمهورية كوريا الجنوبية في مختلف المجالات.
وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في هذا الاجتماع على سرعة عودة الشركات الكورية لاستئناف واستكمال المشروعات القائمة خصوصاً في مجال الكهرباء وما سيرصد من مشروعات جديدة في مجال المياه و مشروعات اﻹسكان والمرافق والبنية التحتية.
وحضر اﻹجتماع عمر بلعيد الزياني مدير إدارة الشؤون الآسيوية والمكلف بملف جمهوية كوريا بوزارة الخارجية وعبدالمجيد حمزة مدير مجلس اﻹدارة بالشركة العامة للكهرباء ومحمد ابو سويدة مدير اﻹدارة العامة للتخطيط والدراسات بالشركة العامة للكهرباء.
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