خارجية الوفاق تجدد دعوتها للشركات الكورية بشأن العودة إلى ليبيا وإستكمال مشاريع الكهرباء

ليبيا – استقبل وكيل وزير الخارجية للشؤون السياسية بحكومة الوفاق لطفي المغربي أمس الأحد السفير تشوي سونغ سفير جمهورية كوريا الجنوبية المعتمد لدى ليبيا والوفد المرافق له.

تناول الإجتماع وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين ليبيا وجمهورية كوريا الجنوبية في مختلف المجالات.