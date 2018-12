المتوسط:

قام عدد موظفي مصلحة الطيران المدني بمطار معيتيقة الدولي بالاعتصام بسبب المطالبة بتسوية أوضاعهم الوظيفية، أسوة بزملائهم المراقبين الجويين.

وأعلن مطار ميعتيقة ، أن الاعتصام أدى إلى الإعلان عن توقف معظم شركات الطيران عن تسيير رحلاتها وكذلك توقف تجديد واستخراج التصاريح للطيارين وأعضاء الضيافة الجوية.

وأكمل المطار ،” أن الاعتصام أدى إلى توقف إصدار التصاريح للرحلات الإضافية والعارضة ورحلات غرض الصيانة، إلى جانب توقف الأعمال الإدارية، والاعتماد الإدارية للصيانة العامة للطائرات”.

The post توقف رحلات مطار معيتيقة بسبب المظاهرات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية