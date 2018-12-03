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توقف رحلات مطار معيتيقة  بسبب المظاهرات

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

قام عدد  موظفي مصلحة الطيران المدني بمطار معيتيقة الدولي بالاعتصام بسبب المطالبة بتسوية أوضاعهم الوظيفية، أسوة بزملائهم المراقبين الجويين.

وأعلن مطار ميعتيقة ،  أن الاعتصام أدى إلى الإعلان عن  توقف معظم شركات الطيران عن تسيير رحلاتها وكذلك توقف تجديد واستخراج التصاريح للطيارين وأعضاء الضيافة الجوية.

وأكمل المطار ،” أن الاعتصام أدى إلى توقف إصدار التصاريح للرحلات الإضافية والعارضة ورحلات غرض الصيانة، إلى جانب توقف الأعمال الإدارية، والاعتماد الإدارية للصيانة العامة للطائرات”.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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