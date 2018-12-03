عُمّال أجانب مُخالفون في قبضة أمن شحات

تمكنت قوات الأمن في شحات من إلقاء القبض على 225 عاملاً دخلوا الأراضي الليبية بإجراءات غير رسمية يحملون الجنسية التشادية والنيجيرية والغينية والمصرية والسودانية والسورية.

وجاء ذلك خلال حملة تفتيشية واسعة أطلقتها مديرية أمن شحات تستهدف المحال التجارية والعمالة الوافدة للتأكد من قانونية عملهم وإجراءاتهم الصحية.

وتمت إحالة العُمال المضبوطين إلى جهاز مباحث الجوازات بشحات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وشملت الحملة كافة المحال التجارية والمذابح والأسواق العامة داخل حدود البلدية للتأكد من تنفيذ أحكام النظافة العامة والرقابة الصحية وفقاً للوائح المعمول بها.

وأسفرت الحملة على إغلاق عدد من “السلخانات” التي لم تتوفر لديها الشروط الصحية اللازمة، فيما أشارت المديرية أن الحملة ستستمر على مدار العام.

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